Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина впервые стали родителями

У футболиста Федора Смолова и его жены, блогера Карины Истоминой родилась дочь. Фотографию с дочерью новоиспеченный отец выложил на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В «Динамо» поздравили семью Смоловых, пожелав здоровья маме и новорожденной.

Напомним, в июне этого года неожиданно для всех 29-летняя диджей и блогер Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Через несколько месяцев стало известно, что девушка беременна от своего супруга.

29-летнюю Карину пригласили диджеем на стадион «Динамо» примерно год назад. После выступления ей написал Федор — ему понравилась музыка девушки. И он позвал ее пообедать.

Пара начала встречаться и через два месяца футболист признался в своих чувствах блогерше, на что она ответила взаимностью. Недолго думая, они сразу же захотели создать семью и начали планировать появление ребенка.

Влюбленные поженились уже после того, как Карина узнала, что станет мамой. Поэтому многие думали, что пара вступила в брак «по залету», однако блогер опровергла эти слухи.

Во время беременности Карина рассказывала, что старалась вести здоровый образ жизни — регулярно гуляла, занималась спортом и следила за своим питанием.