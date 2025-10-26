«Она лживая, коварная бабенка»: Вероника Степанова заявила, что Анна Седокова использует и «пожирает» мужчин

Вероника Степанова назвала Анну Седокову «лживой приспособленкой» и объяснила, чем она привлекает мужчин. В эфире своего YouTube-канала психолог сравнила певицу с «резиновой куклой» и заявила, что она «цепляет» потенциальных ухажеров яркой внешностью, но затем использует их и «пожирает».

По мнению блогера, трижды разведенная Анна Седокова является «классической истеричкой», которая привлекает мужчин вульгарными образами и начинает манипулировать ими в отношениях, чем их губит.

«Мужья там мрут, как мухи. Мальчики, задумайтесь насколько вам это нужно! Постоянная красная помада, красная куртка, красные лакированные туфли на каблуках, начесанный белый хаер, приклеенные ресницы — это то, что характеризует ее в психиатрическом ключе, как классическую истеричку. Поэтому она так и прекрасна», — отметила Вероника Степанова.

Психолог подчеркнула, что артистка умеет выстраивать полезные для нее связи, но спустя время перестает быть интересной для мужчин, изначально «зацепив» их внешностью: «Вот знаете, как резиновая кукла, именно так она и выглядит». Вероника Степанова добавила, что Анна Седокова привыкла быть «приспособленкой» в отношениях, поэтому использует манипуляции.

«Она чрезвычайно манипулятивная, ну как и любая истеричка. Такая очень хитрая, лживенькая приспособленочка», — заявила психолог.

Блогер считает, что два бывших мужа певицы неспроста рано ушли из жизни. Вероника Степанова объяснила: Анна Седокова буквально «пожирает» спутников и готова идти по головам ради своих целей. Психолог призвала мужчин быть осторожными с артисткой.

«Как опасная скорпиониха жрет всех мужчин. Так что, если Анна Седокова попадается вам во внимание, то будьте бдительны! Вот такая она коварная, манипулятивная бабенка. Причем может быть очень жестокой. Идет по головам и может мстить», — заключила блогер.

