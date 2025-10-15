«Я приеду с сумками Louis Vuitton и деньгами»: Седокова похвасталась богатым ухажером

Певица Анна Седокова рассказала о богатом ухажере, который готов приехать к ней «с подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами». Она опубликовала переписку с неизвестным мужчиной в соцсетях.

В опубликованном диалоге поклонник обозначил, что готов немедленно приехать к артистке с дорогими подарками.

«Я приеду с подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами», – написал он.

В другом сообщении он настойчиво уточняет: «Ты готова, чтобы я приехал сейчас? Ты скажи, куда ехать, и я приеду со всем, обещаю».

Анна прокомментировала переписку и пояснила, что у нее другие планы.

«Не, ну хорош, да? Но я не могу. У меня еще Феллини не смотрен!» – подписала скриншот она.

Седокова не стала раскрывать личность щедрого мужчины. Неизвестно он или другой ухажер дарит певице шикарные букеты цветов. Некоторые подозревают, что женщина влюблена в спортсмена, ее заметили на футбольном матче сборной России против Боливии.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову осудили за выход в свет в «голом» платье.