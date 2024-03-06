«Она любит в первый раз»: Стас Намин объяснил, почему Пугачева эмигрировала из России

Музыкант Стас Намин считает, что Алла Пугачева несамостоятельно принимала решение об отъезде из России. Основатель группы «Парк Горького» уверен: Примадонна последовала за мужем.

Пугачева и Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) решили уехать из России в Израиль 2022 году. После Примадонна изредка приезжала на Родину, но ее визиты были короткими.

Стас Намин назвал певицу «достойным человеком», несмотря на волну негатива в ее сторону. Он охарактеризовал Пугачеву как искреннего и честного человека.

«Сейчас у нее ситуация особая — она любит в первый раз… Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима*, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — цитируют музыканта РИА Новости.

Рок-исполнитель признался, что недавно навещал певицу. Она, по его словам, живет в Израиле гораздо хуже, чем в России, но не собирается оттуда уезжать. Музыкант уверен: лучше всего Примадонне жить на Родине.

Напомним, ранее исполнительница хита «Миллион алых роз» нелестно высказалась в адрес коллеги Стаса Михайлова после его заявлений об уехавших артистов. После этого, артистку раскритиковали в Госдуме.