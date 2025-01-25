«Она любила его, но это стало мучением»: раскрыта причина развода Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Внезапную смерть бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы до сих пор активно обсуждают в обществе. Многие винят в случившемся саму певицу, утверждая, что она манипулировала баскетболистом, который любил ее и после развода. В беседе с mk.ru сексолог Елена Перелыгина назвала причину разрыва артистки с супругом и объяснила ее неудачи в личной жизни.

Анна Седокова трижды была замужем, но каждый из ее браков распался. По мнению эксперта, причиной этого являются «расхождения в критериях ее подхода к мужчинам». Именно поэтому разрушился и последний союз знаменитости с Янисом Тиммой.

«С одной стороны, ей хочется, чтобы мужчина был видным. <…> А с другой стороны, ей необходимо, чтобы партнер обеспечивал ее. И при этом был сильнее. Такое сочетание редко можно встретить, например, в бизнесмене. Именно поэтому у Анны больше складывалось со спортсменами. Хотя такие мужчины чаще всего слабее интеллектуально. К тому же Анне нравится доминировать в отношениях с противоположным полом», — отметила Елена Перелыгина.

Собеседница издания также поддержала певицу, которая назвала последние годы совместной жизни с Янисом Тиммой «адом». Елена Перелыгина объяснила, что спортсмен был склонен к зависимостям и мог манипулировать артисткой.

«Люди, склонные к зависимостям, начинают манипулировать настолько, что с ними становится невыносимо. <…> Видно, что она любила его, но эта любовь стала мучением», — заявила эксперт.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же артистка после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

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