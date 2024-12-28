«Она хотела стать балериной»: Анастасия Волочкова заявила, что Ксения Собчак завидует ее жизни

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что журналистка Ксения Собчак завидует ей. А причина простая. По ее словам, телеведущая всегда мечтала выступать на сцене в пуантах, но не смогла.

Танцовщица отметила — хоть Собчак никогда это не озвучивала, но ей точно известно, что она хотела в юношестве стать звездой балета. Однако, повзрослев, она выбрала другой путь.

«У Ксюши 100% [зависть]. Потому что она хотела стать балериной – не стала. Она пыталась поступать в училище. Вся эта семья Собчак сидела у меня в Мариинском театре на первых рядах партера на «Лебедином озере» и в Большом театре. Поэтому, конечно, у нее есть чувство зависти», - призналась Анастасия в интервью с Мариам Тилляевой.

По словам Волочковой, Ксения даже лично ей говорила, что завидует. Случилось это во время их беседы, как говорится, не под запись.

«Когда выключился диктофон, Ксюша мне говорит: «Настя, ты такая... ходишь по лезвию бритвы, а мне вот ниже плинтуса уже не упасть». Мне так жалко ее стало», - заявила танцовщица.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась, что к ней приехала дочь Ариадна.