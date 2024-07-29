«Она из-за этого злится»: отец Анны Пересильд рассказал, почему юная актриса может отказать в совместном фото

Режиссер Алексей Учитель заявил, что его 15-летняя дочка Анна Пересильд стала настоящей звездой после выхода популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». К девочке регулярно подходят толпы поклонников, чтобы сделать совместное фото. Но в некоторых случаях юная актриса отказывает фанатам.

Отец объяснил поведение дочери в интервью «Осторожно: Собчак». Известность Анны уже не дает ей спокойно перемещаться по улице одной. Так, иногда дочь сопровождает Алексей. По его словам, фанаты встречают его наследницу и просят с ней фото. Но те, кто называют актрису не по имени, а как персонажа из сериала — Айгуль, получают моментальный отказ.

«Я просто как непонятно кто — то ли папа, то ли охранник… Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Она от этого злится и отказывает из-за этого», — рассказал Учитель.

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд потратила более 700 тысяч рублей на люксовые кроссовки. Актриса призналась, что не любит экономить.