«Она из тех, кто не понял»: Пригожин объяснил, почему Блиновская единственная из блогеров оказалась в СИЗО

Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу ареста блогера Елены Блиновской. Он отнес предпринимательницу к числу людей-халявщиков и раскрыл, почему она единственная из всех блогеров оказалась в СИЗО.

Комментарий Пригожина приводит сайт Woman.ru.

«Я точно не знаю деталей этой истории, но мне кажется, что не все поняли: налоги надо платить в полном объеме. Она из тех, кто не понял, а ведь другого варианта нет», - считает продюсер.

Пригожин отметил, что налоговые органы работают системно и точно, им хорошо все известно, тем более, многое сейчас в цифровом формате и «ничего не спрятать». Их задача, по мнению продюсера, взять то, что положено по закону.

Ситуация вокруг Блиновской не вызывает у Пригожина сочувствия: он плохо относится к инфоцыганам и осуждает тех, кто «ведется» на их марафоны. По мнению мужа певицы Валерии, блогеры не могут чему-то научить человека.

«Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать», - сказал он и напомнил, что работал с 12 лет то грузчиком, то парикмахером.

Также он добавил, что его жену звали на выступления к блогерам, но прежде, чем согласиться, Пригожин проверяет «по 500 раз».

Напомним, 22 января суд принял решение об аресте Блиновской до 26 апреля. В качестве обоснования такой меры было заявлено, что создательница марафонов нарушила условия домашнего ареста. В СИЗО бизнесвумен будет содержаться на одинаковых с остальными арестантками условиях: мыть полы и туалет, питаться как все. Ей не стали выделять отдельный автозак: в СИЗО Блиновскую повезли с другими арестованными девушками.