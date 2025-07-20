«Она истерила — я истерила»: Светлана Пермякова о воспитании единственной дочери

53-летняя актриса Светлана Пермякова воспитывает единственную дочь Варвару от Максима Скрябина. Скоро девочке исполнится 13 лет. Звезда «Интернов» рассказала, как справляется с переходным возрастом наследницы.

Светлана призналась, что на съемках «Бедные смеются, богатые плачут» подружилась с Аленой Хмельницкой, у которой тоже дочь-подросток. Общие темы сблизили актрис. Пермякова советует мамам немного потерпеть пубертат, вспомнив себя в этом возрасте, и дать понять ребенку, что вы его любите.

«Они будут принимать все колко, как ежики, но они в этом нуждаются, — рассказала Пермякова StarHit.— У нас с Варварой был очень трудный прошлый год. Потому что пубертат пришел раньше, в 11−12. Она плакала, я плакала. Она истерила — я истерила».

Дочь звезды очень близка с отцом. Светлана вспомнила, как однажды Максим позвонил ей и спросил, что делать с Варварой, которая закрылась в комнате и сидит. Актриса рекомендует отцам девочек-подростков также набраться терпения. По ее словам, к женщинам нельзя «с молотком и зубилом», а нужно находить подход с лаской и любовью.

В этом году дочь Пермяковой стала очень мягкой, тактильной и спокойной. Актриса радуется, что преодолела переходный возраст Варвары.

Недавно знаменитость призналась, что ее сердце занято. Однако Светлана не хочет раскрывать личность любимого мужчины.