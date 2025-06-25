«Настоящий человек — это редкость»: почему Светлана Пермякова скрывает возлюбленного

Актриса Светлана Пермякова объяснила, почему скрывает любимого мужчину. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что ее сердце занято, но избранника она не хочет показывать публике.

«Пусть это останется моей маленькой личной тайной, счастье любит тишину. Меньше шума — больше тепла», — объяснила знаменитость.

Пермякова отметила, что заработок партнера для нее не на первом месте. Она не считает любовь бухгалтерией и будет рада, если избранник просто будет рядом. Она отметила такие качества в мужчине, как уважение и целостность.

«Деньги приходят и уходят, а настоящий человек — это редкость. И если он нашелся, нужно держать, а не сравнивать», — считает актриса.

Светлана поделилась планами и призналась, что любит проводить свободное время в загородном доме в Калужской области. Она называет свое гнездышко не дачей, а целым имением, где есть собаки, куры, утки, олени и грядки с цветами.

«Я человек открытый, но какие-то вещи — про близкое, про настоящее, хочется оставить только себе. И это хорошо. Я в этом состоянии, наполненная и спокойная, – призналась артистка.

А пока Пермякова много работает и продолжает радовать поклонников своим творчеством.

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