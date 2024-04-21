«Она им не мама»: от кого на самом деле младшие дети Пугачевой и Галкина*

Экс-депутат Госдумы, общественник Роман Худяков заявил, что у уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина* припрятано множество «скелетов в шкафу». В частности, по его словам, Примадонна не является матерью близнецов Лизы и Гарри.

«Пугачева им совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках», — написал Худяков на своей странице «ВКонтакте».

Бывший парламентарий заверил, что в те времена, когда Пугачева была еще в репродуктивном возрасте, таких технологий просто не существовало.

«Понятно же - кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа – они сильно уродливые, какой не возьми», - написал экс-политик, не уточнив, кто, по его мнению, является настоящей матерью детей звездной пары.

Кроме того, он раскритиковал творчество Аллы Борисовны, назвав ее новые песни «черной полосой» в карьере.

«Всё, что она делает, плохо очень давно. Она вообще не могла ни петь, ни обновить репертуар долгие годы. Она не вынесла 15 место на Евровидении, не вынесла критики в России», — отметил Худяков. По его мнению, в итоге Пугачева просто не смогла вписаться в новое время и решила сосредоточиться не на пении, а на изображении Примадонну и «властителя российской эстрады».

«Никто не говорит о главной проблеме Аллы Пугачёвой и иноагента Галкина*. Они – нафталиновые чучела, набитые нашей светлой ностальгией, но поскольку в их головах нагадили кошки, они сильно смердят», - заключил Худяков.

Ранее латвийский и советский композитор Раймонд Паулс признался, что перестал общаться с Аллой Пугачевой и ее молодым мужем Максимом Галкным*. Он пояснил, что их больше не связывает ни творчество, ни дружба, как это было раньше.

*Признан иностранным агентом на территории России