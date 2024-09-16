На российском канале выходит фильм с актрисой Юлией Ауг, сбежавшей в Эстонию
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На российском канале выходит фильм с уехавшей из страны актрисой Юлией Ауг. Речь идет о картине «Хор».
Первая серия фильма будет показана 16 сентября.
На выход фильма обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Авторы написали: «О как! На Первом канале сегодня выходит многосерийный фильм «Хор» с актрисой-русофобкой Юлией Ауг, сбежавшей в Эстонию».
Картина «Хор» рассказывает о советском музыкальном коллективе. Режиссером картины выступила Алена Райнер, которая начинала путь в кино как актриса, снималась в «Не родись красивой».
В съемках фильма приняли участие актеры Павел Баршак, Александр Галибин, Иван Агапов, актрисы Анастасия Микульчина, Ольга Волкова и другие.
Ранее сообщалось, что создатели детской сказки скрыли участие Ауг в съемках.