«Она гражданка России»: организатор концертов Орбакайте ответил противникам ее выступлений

Оганнес Тухманян, устроитель концертов Кристины Орбакайте, ответил добивающимся отмены ее выступлений активистам. Он заявил, что не понимает возмущения протестующих.

Тухманян побеседовал с журналистами сайта «Абзац». Он рассказал, что у певицы были запланированы выступления в восьми городах России, однако по факту состоятся лишь в шести. Две площадки отменены из-за проблем с логистикой и недовольства общественников. При этом организатору концертов не понятно, чем обусловлена их позиция.

«Активисты ссылаются на то, что Кристина имеет гражданство США, но она его не имеет. Она гражданка России. Если бы Кристина имела какое-то другое положение, ее бы не было в новогодних проектах на Первом канале, на телеканале "Россия"», — заявил Оганнес в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что активисты в Чите выступили против выступления Кристины Орбакайте. Они сослались на результаты интернет-опроса.