«Она говорила с ним сутками, неделями, месяцами»: как Маргарита Симоньян пыталась спасти Тиграна Кеосаяна

В Москве проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, скончавшимся после девяти месяцев комы. Актер Игорь Угольников пришел проститься с режиссером и рассказал, как его пыталась спасти жена. Артист раскрыл: Маргарита Симоньян постоянно разговаривала с мужем, надеясь на его выздоровление.

28 сентября родные Тиграна Кеосаяна и многие знаменитости собрались в Армянской апостольской церкви, чтобы проститься с режиссером. Одним из прибывших на панихиду оказался Игорь Угольников, который заявил: «Ушел человек-праздник, я это ощущаю». Актер восхитился мужеством Маргариты Симоньян, которая всеми силами старалась спасти супруга, оказавшегося между жизнью и смертью.

«Маргоша сотворила человеческий подвиг, удерживая его, стараясь его вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами. А теперь она растит его детей и продолжает их общее дело. Крепости духа Маргоши и всем нам, теперь он нас оставил», — цитирует Игоря Угольникова The Voice.

Напомним, 26 сентября Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился». С конца прошлого года Тигран Кеосаян находился в коме. Главный редактор RT все время была рядом с супругом и до последнего верила, что он придет в себя: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

По предварительным данным, причиной смерти 59-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность. Известно, что у Тиграна Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть.

Ранее певица Лолита Милявская не смогла смотреть на слезы убитой горем Маргариты Симоньян на прощании с Тиграном Кеосаяном: «После этого нет никаких сил что-то говорить».