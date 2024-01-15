«Это 100%»: бывший директор Джигурды рассказала, кто слил видео со стянутыми с Волочковой штанами

Актер Никита Джигурда сам слил скандальное видео с балериной Анастасией Волочковой. Соответствующее мнение высказала его бывший директор Антонина Саврасова-Абрамова.

Ее комментарий приводит Газета.Ru.

«Конечно, он сам слил в Сеть это видео, 100%», - сказала продюсер.

По словам Саврасовой-Абрамовой, актер всегда был уверен в своих действиях и считал их правильными.

«Наверное, он считает, что сделал это правильно», - сказала бывший директор Джигурды и добавила, что после скандала «о нем опять заговорили».

14 января в Интернете появилось видео из дома Волочковой, на котором балерина танцует с Джигурдой под песню артистки Любови Успенской. В ролике актер сдернул штаны с балерины, она осталась в нижнем белье. Балерина была возмущена публикацией и заявила, что ее друг поступил «как днище». После слива домашнего видео Волочкова отказалась считать Джигурду другом.

Он утверждал, что не причастен к публикации видео. При этом актер не отрицал, что ролик слили.