«Она еще надеется вернуться на Родину»: Алла Пугачева внезапно послала России тайный знак

Недавно певица Алла Пугачева подняла цену на свою усадьбу в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Сейчас дом на берегу Истринского водохранилища продается за 152 млн рублей. В шоу-бизнесе уверены, что таким образом артистка подала России, которую покинула в 2022 году, тайный знак. Об этом сообщает mk.ru.

Как утверждается, изначально особняк в Истре, который Алла Пугачева переписала на своего внука Никиту Преснякова, живущего в США, хотели продать за 132,5 млн рублей. Однако покупатели не нашлись, и тогда в конце марта этого года цену на дом подняли до 136 млн. На этом певица не собиралась останавливаться, и теперь стоимость усадьбы выросла еще на 16 млн. В результате на данный момент дача Аллы Пугачевой в Истре стоит 152 млн.

После того, как цена дачи знаменитости поднялась уже в третий раз, представители шоу-бизнеса пришли к выводу, что Алла Пугачева делает это намеренно. Более того, они считают, что с помощью таких шагов исполнительница хита «Миллион роз» подала России «тайный знак».

«Пугачева и ее семья еще ничего не продали в Москве. То, что они так резко подняли цену на усадьбу на Истре, которая и так не пользовалась спросом, говорит только об одном: Алла посылает России тайный знак. Она еще надеется вернуться на Родину и доживать свой век здесь. Алла всегда была умной женщиной», — отмечают в шоу-бизнесе.

По мнению так называемой «звездной тусовки», Алла Пугачева дает понять, что снова «хочет быть с Россией», наблюдая за ее успехами и достижениями.

Напомним, певица приобрела участок на Истре в деревне Бережки площадью 760 кв. м в начале 1990-х. Трехэтажный особняк построили в 1999 году. В особняке есть шесть комфортных залов, гостиная с камином, спа-зона с бассейном и хаммамом, бильярдная, а также кинотеатр.

Ранее мы писали о том, что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал о бизнесе Аллы Пугачевой в России.