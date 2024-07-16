«Она ему не простила»: названа причина расставания Фриске и Кобесова

Отец Жанны Фриске заявил, что певица ушла от Ильи Кобесова из-за измены. Об этом стало известно в документальном фильме МУЗ-ТВ про Жанну.

Владимир Фриске всегда нелестно отзывался о браке дочки с Дмитрием Шепелевым. Отец певицы вспомнил ее отношения с Кобесовым, которые длились 10 лет. Мужчина назвал бизнесмена первой и единственной любовью Жанны. Жанна и Илья так и не создали семью, и в этом, по мнению Владимира, есть вина бизнесмена.

«У нее был единственный человек, которого она любила. Илья звали его. Потом, вроде бы, какая-то измена или что-то там было… Она ему не простила», — высказался Фриске.

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