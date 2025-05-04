«Она должна была договориться»: бывшая жена Паши Техника обвинила Ксению Собчак в обмане

Бывшая жена покойного Паши Техника публично обвинила Ксению Собчак в обмане. В интервью для YouTube-канала «ЛюдиPRO» Ева Карицкая заявила, что журналистка не выполнила обещания помочь с похоронами рэпера.

Как утверждает экс-супруга певца, она согласилась бесплатно дать интервью Ксении Собчак после смерти Паши Техника, договорившись о том, что та поможет ей с похоронами. Однако, по словам Евы Карицкой, телеведущая так и не помогла оплатить место на кладбище для рэпера стоимостью 560 тыс. рублей. Журналистка якобы сообщила об отказе администрации. В ответ девушка предложила другую локацию, но та проигнорировала ее.

«Была такая договоренность, но эту договоренность вела другая девочка, не я. У меня был запрос определенный, и она должна была договориться. Потом мне Ксения сама ответила, сказала, что администрация отказала, увы, с местом не получится. Я ей написала, что мы нашли место хорошее за 560 тысяч, могли бы Вы с ним помочь — она мне ничего не ответила», — поделилась Ева Карицкая.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности. На похоронах артиста 11 апреля в Москве происходил настоящий ажиотаж: проститься с ним пришли несколько тысяч поклонников. Некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицу, а кто-то был задержан правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что сестра рэпера Гуфа сорвалась после просмотра интервью Ксении Собчак с бывшей женой Паши Техника.