«Она для меня не ровня»: Прохор Шаляпин довел до слез новоиспеченную жену на публике

Певец Прохор Шаляпин недавно удивил поклонников, «взяв в жены» 37-летнего кондитера Ольгу Вашурину на проекте «Свадьба вслепую». У новоиспеченных супругов случилась во время съемок шоу первая ссора: исполнитель довел до слез помощницу шеф-повара Рената Агзамова.

Участника «Фабрики звезд» вывело из себя поведение Ольги на рынке. Женщина там поделилась, что ведет шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница».

Шаляпин назвал действия избранницы «показухой».

«Она для меня не ровня, я впервые увидел Ольгу, когда женился на ней. Ничего грандиозного Ольга не сделала. Ну 10 лет она ведет на канале „Пятница!“ программу. И что?» — приводит слова артиста Газета.Ru.

Услышав эти слова, Вашурина разрыдалась, но это никак не повлияло на Прохора. Певец прошел мимо плачущей женщины и сел в такси, уточнив, что «готов все простить» Ольге, «если она приползет на коленях».

По словам возмущенной Вашуриной, у Шаляпина «нет стоп-крана», и он «привык, что его облизывают». После такого Ольга отказалась общаться со знаменитостью.

Накануне артист и его новоиспеченная спутница впервые вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Три сестры», на которой Ольга заявила, что обсуждает с Прохором рождение детей.