«Она держится»: Ирина Тонева рассказала о жизни Саши Савельевой в Израиле

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева рассказала о жизни бывшей коллеги Саши Савельевой под бомбежками в Израиле. По словам артистки, они поддерживают дружеские отношения и часто созваниваются.

«Она держится. Саша не только красивая, но сильная, умная и мудрая», - сказала Тонева в комментарии mk.ru.

При этом певица выразила уверенность, что Савельева не планирует возвращаться в Россию, так как в Израиле проживает ее муж, актер Кирилл Сафонов. Недавно общественники призвали признать его иноагентом и проверить на финансирование ВСУ.

Ирина также выразила надежду, что однажды все же увидит Сашу в составе группы «Фабрика».

«Я думаю, на какой-то супер-юбилей группы мы еще споем вместе» - заявила певица.

Ранее Савельева рассказала, что после обострения палестино-израильского конфликта уже несколько дней вместе с сыном Леоном пряталась в бомбоубежище. Как пояснила артистка, в доме, где она проживает, есть специальная комната для защиты в случае обстрелов. При этом она призналась, что очень сильно переживает, но старается сохранять видимое спокойствие ради ребенка.