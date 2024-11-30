«Она делает это довольно мило»: Лепс рассказал, чем его радует молодая возлюбленная

Григорий Лепс появился на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера». Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» в разговоре с журналистами немного затронул тему отношений с 18-летней невестой Авророй Кибой. Артист назвал подарки, которые ему преподносила молодая возлюбленная.

Певец признался, что редко выходит в свет, так как по своей натуре домосед. Но приглашение короля поп-эстрады и по совместительству друга Лепс пропустить не мог.

Выяснилось, что народный артист уже подготовил подарки на Новый год всем своим близким и молодой избраннице, которая сейчас живет в Лондоне.

Как оказалось, Аврора и сама умеет радовать знаменитость. Девушка угадывает, что нравится возлюбленному.

«Было несколько подарков, которые были в десятку, она это делает довольно мило, довольно аккуратно и довольно дорого. Красивую посуду, красивый хрусталь», — признался певец в разговоре с VOICE.

62-летний певец считает, что выбор подарков для женщин — огромен. Представительницы прекрасной половины человечества будут рады и брендовой сумке, и дорогим украшениям, заключил Лепс.

Артист добавил, что не стал тщательнее следить за собой с появлением молодой избранницы — он всегда уделял повышенное внимание внешнему виду. Лепс проводит каждый день в фитнес-зале, где делает зарядку.

Предположительно, предложение руки и сердца артист сделал Авроре весной 2024 года. А впервые вышел в свет с ней в июне. Их разница в возрасте составляет 44 года, однако им это никак не мешает.

Недавно Григорий Лепс признался, что хранит верность молодой невесте. В следующем году артист планирует свадьбу с возлюбленной.