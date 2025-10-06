«Она даже поставила ему условие»: Елена Товстик раскрыла правду об отношениях мужа с Полиной Дибровой

Бывшая жена Романа Товстика «разоблачила» Полину Диброву, которая увела у нее мужа. В беседе с пластическим хирургом Максимом Иванчуком Елена Товстик заявила: модель поставила бизнесмену условие, после чего он ушел из семьи с шестью детьми. Соответствующие кадры опубликованы в Сети.

Как утверждает Елена Товстик, ее супруга буквально вынудили оставить семью. Женщина раскрыла: Полина Диброва поставила Роману Товстику условие – он должен быть развестись за пять дней, и тогда они будут вместе. Бывшая жена предпринимателя уверена: он просто пошел на поводу у любовницы.

«Она даже ему условие поставила, что хочет развод за пять дней. И он как мягкотелый сразу побежал нести голову своей жены на ее день рождения», — рассказала Елена Товстик.

Несмотря на то, что мужчина выполнил условие новой возлюбленной, эк-супруга Романа Товстика уверена: они не будут вместе. По слова Елены Товстик, Полине Дибровой в отношениях с бизнесменом нужны лишь деньги.

«Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на все готовое к одному, ко второму пришла на все готовое. Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой. Я — человек-донор, который отдает. Она наоборот — забирает. <…> Они 100% не будут вместе. Потому что он привык получать энергию, а тут у него будут забирать ее», — заявила экс-супруга Романа Товстика.

Напомним, брак Товстиков продлился 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа предпринимателя с Полиной Дибровой. Елена Товстик открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября.

Ранее Елена Товстик заявила, что муж вернется к ней после расставания с Полиной Дибровой: «Пелена с глаз спадет, а я останусь со своей второй половиной».