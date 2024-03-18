«Она была очень строгая»: Ляйсан Утяшева высказалась о воспитании матери

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что мать Зульфия заставляла ее учиться несмотря на спортивные успехи. Об этом она заявила в эфире шоу «Дерзкая готовка».

«Мне мама сказала: «Все здорово, но дура никому не нужна. Надо идти и учиться! Заочно или как хочешь — вперед!». <…> Она была всегда очень строгая на эту тему», — поделилась телеведущая.

Спортсменка уточнила, что мнение матери не изменилось даже когда ее посетила Ирина Винер и рассказала, что Ляйсан возьмут в сборную России. Артистка подчеркнула, что для ее матери учеба всегда была в приоритете. После ухода Зульфии Утяшева столкнулась с депрессией, справиться с которой ей помог ее супруг Павел Воля.

Напомним, Ляйсан Утяшева является двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, обладательницей Кубка мира, победительницей Юношеских игр стран СНГ и Балтии. После завершения спортивной карьеры Утяшева начала работать ведущей на различных телепроектах, включая «Сегодня утром» и «Танцы».

Ранее Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день его 45-летия.