«Моя безусловная любовь! Мой лучший друг!»: Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день его 45-летия

Бывшую гимнастку Ляйсан Утяшеву и телеведущего Павла Волю называют одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Супруги часто признаются друг другу в любви и делают милые подарки. 14 марта артисту исполнилось 45 лет: жена трогательно поздравила его с юбилеем.

Трогательное поздравление Ляйсан разместила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она отметила, что ее супруг — взрослый ребенок, который способен радоваться простым мелочам: бегать под дождем, прыгать через костер, рыбачить, петь, танцевать.

«С тобой всегда так легко и дома! Моя безусловная любовь! Мой лучший друг! Будь счастлив! Пожалуйста. Будь всегда», — сказала она.

Пост Ляйсан дополнила снимками, на которых запечатлены самые важные моменты в жизни пары: рождение детей, свадьба, поездки на квадроциклах и много совместных кадров с фотосессий.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля долгое время были просто друзьями. Они осознали, что у них есть чувства друг к другу после смерти мамы гимнастки. В 2012 году влюбленные поженились, в 2013 году у супругов родился сын Роберт, а в 2015 году появилась на свет дочь Софья.

Напомним, ранее Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые появились на шоу вместе с 8-летней дочкой.