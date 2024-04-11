«Она была настолько измождена»: Бочкарева вспомнила о встрече с Заворотнюк

Известная актриса Наталья Бочкарева рассказала, что во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня» ее коллега Анастасия Заворотнюк была сильно измождена рабочим графиком. Ее слова приводит Popcake.

Как рассказала Бочкарева, она была расстроена из-за состояния Заворотнюк. Артистка не предполагала, что в будущем ее ждут аналогичные трудности.

«Она была моей коллегой в театре «Табакера». Настя тогда начала сниматься в «Моей прекрасной няне». Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное», — поделилась Бочкарева.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Знаменитость перестала появляться в общественных местах и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что дочь тяжелобольной Заворотнюк подогрела слухи об ухудшении состояния матери.