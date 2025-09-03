НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 сентября 2025, 20:25
«Она была леди»: Агата Муцениеце показала, как преобразилась перед премьерой Петра Дранги

Муцениеце показала, как преобразилась в салоне перед выходом в свет с Дрангой.
© Starface.ru

Беременная актриса Агата Муцениеце отправилась в салон красоты перед премьерой спектакля, в котором принимает участие ее муж, аккордеонист Петр Дранга. Результатами преображения звезда «Закрытой школы» поделилась в личном блоге.

Агата опубликовала короткие видеоролики, на которых мастера мыли ей голову, делали укладку и вечерний макияж.

«Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как!» — поделилась с подписчиками Муцениеце.

Актриса также продемонстрировала итоговый вариант. Агате сделали мягкие локоны на распущенных волосах и макияж с акцентом на глаза.

«Она была леди», — пошутила Муцениеце.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, 25 августа состоялась свадьба Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой в Императорском яхт-клубе, который находится на территории «Красного Октября», у памятника Петру I. Мероприятие обошлось минимум в 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Петр Дранга поставил условие Агате Муцениеце перед свадьбой. Он хотел, чтобы возлюбленная ушла из кабаре.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
