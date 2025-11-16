«Она была гордостью балета. Больно смотреть, во что превратилась»: Мария Погребняк пожалела Волочкову в рехабе

Мария Погребняк пожалела Анастасию Волочкову, ставшую участницей нового проекта «Звезды под капельницей», где артисты борются с зависимостями. В своем Telegram-канале блогер с сочувствием отметила, что некогда «гордость русского балета» превратилась в алкозависимого человека.

14 ноября на канале «Пятница» стартовал проект «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Среди участников реалити-шоу оказалась и Анастасия Волочкова, которая, по слухам, уже давно не может побороть тягу к спиртному. Танцовщица покинула проект практически сразу. Мария Погребняк пожалела балерину, которая когда-то со скандалом ушла из Большого театра и лишилась карьеры.

«Для меня этот выпуск не был смешным. Это чистая трагедия. Главной героиней, конечно, стала Анастасия Волочкова. <…> Самое тяжелое — наблюдать отрицание проблемы. Настю буквально трясло, но она списывала это на „завистливых людей“. А уход объяснила отсутствием балетного станка… Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. Она сводила с ума, была гордостью русского балета. И больно смотреть, во что это превратилось сейчас», — поделилась модель.

Бизнесвумен обратила внимание на то, что в трудную минуту никто не поддержал артистку, а теперь она находится в «плачевной» ситуации.

«Почему никто из тех, кто был рядом в годы ее славы, не протянул руку? Почему допустили до такого? Балет — это наша гордость. А она была примой. И такое теперь плачевное амплуа… Это по-настоящему горько», — высказалась Мария Погребняк.

Интернет-пользователи возмущены, что создатели шоу пытаются сделать рейтинги за счет Анастасии Волочковой, которая нуждается в помощи.

«Все на имени Волочковой, на ее беде делают рейтинги, хайпуют, ее используют все: от руководства различных каналов до маргиналов вроде Джигурды», «Жалко Настю. Она неплохой человек: работящая, щедрая душа, добрая. Спилась просто. Алкоголизм не украшает женщину», — пишут в Сети.

Ранее Анастасия Волочкова ответила наркологу Василию Шурову, обнаружившему у нее зависимость: «Никто не знает этого чмошника».