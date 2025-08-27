«Никто не знает этого чмошника»: Волочкова ответила наркологу, обнаружившему у нее зависимость

Волочкова оскорбила нарколога Шурова, который нашел у нее зависимость. Об этом сообщает «Абзац».

Ранее нарколог Василий Шуров в беседе с журналистами рассказал о серьезных проблемах с алкоголем у Анастасии Волочковой. Специалист уверял, что у балерины алкогольная деградация, она теряет память из-за пагубной привычки.

Впрочем, сама Волочкова с ним не согласна.

«Я думаю, что он просто конченый. Не знаю, как это назвать. Не знаю, кто это такой. Он захотел пропиариться на моем имени, лезет в мою жизнь. Я нахожусь в балетном зале, у меня через два дня выступление», — рассказала она.

Балерина заявила, что врачу не следует лезть не в свои дела.

«Я не хочу комментировать дно, понимаете? Очень многие люди хотят просто пропиариться. Никто не знает этого чмошника, а я своими годами труда зарабатывала», — добавила она.

