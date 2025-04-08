«Он полностью погружен»: Навка о жизни Чернышева после смерти Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о жизни потерявшего жену Петра Чернышева. Звезда в интервью WomanHit.ru поблагодарила судьбу за встречу со спортсменом.

Чернышев год назад похоронил супругу, популярную актрису Анастасию Заворотнюк. Она долгое время боролась с тяжелым заболеванием, а ее муж все это время был рядом с ней. Фигурист не переставал работать, он выступает в паре с Татьяной Навкой. Сам мужчина редко дает комментарии о жизни, но спортсменка рассказала, как складывается его жизнь сейчас.

Татьяна отметила, что сейчас состояние Чернышева тревожит ее не так сильно, как несколько месяцев назад. Он продолжает работать на льду, и фигурным катанием увлеклась его шестилетняя дочь Мила.

«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит», – поделилась Навка.

По словам фигуристки, они плотно сотрудничают с Петром. Он не только выступает, но и занимается режиссурой спектаклей на льду.

«Я его обожаю. Он надежный партнер, прекрасный друг, я благодарна судьбе, что мы встретились», — добавила Татьяна.

Ранее мы писали о том, что поклонники поделились воспоминаниями о скончавшейся от рака Анастасии Заворотнюк.