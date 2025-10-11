«Она бы сейчас жила»: Анастасия Мельникова рассказала, из-за чего умерла ее мать

Мать актрисы Анастасии Мельниковой Елена умерла в 2021 году. Звезда «Улиц разбитых фонарей» призналась, что родительница отказалась от операции, которая могла продлить ей жизнь.

Мельникова родилась в семье врачей-онкологов. У матери Анастасии дважды диагностировали рак, но умерла она от проблем с сердцем.

Как призналась актриса, после ухода с работы у мамы начались проблемы со здоровьем: скачки давления, боли в сердце. На протяжении 15 лет женщину уговаривали поставить стенты в сердце, но она отказывалась, утверждая, что будет жить столько, сколько даст Бог.

«Все врачи говорили, что она бы сейчас жила, если бы вовремя сделала операцию. Ей было 74», — призналась Анастасия в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Отец знаменитости, Рюрик Мельников, как и его супруга, был хирургом-онкологом. Он ушел из жизни в 1993 году.

