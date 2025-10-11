«Это данность… Зато живая»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала о тяжелой болезни

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова откровенно рассказала о борьбе с тяжелой болезнью. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ актриса раскрыла правду о своем состоянии и призналась, что страдает от последствий старых травм.

56-летняя Анастасия Мельникова не скрывает: в последние годы она борется с тяжелым недугом, из-за чего принимает гормональные препараты. На фоне лечения артистка заметно изменилась внешне, набрала вес. Она также перенесла четыре операции на ногах.

«У меня задние лапы титановые, после которых происходят разные системы лечения. Это гормонотерапия — я становлюсь бегемотиком, потом другая терапия, когда становлюсь балериной. Это данность… Зато живая. Как выгляжу, так выгляжу», — делилась Анастасия Мельникова.

По словам актрисы, однажды она совершила ошибку, рассказав в одной из передач о болезни, и с тех пор предпочитает не распространяться о здоровье.

«Начался такой шквал пакостей, гадостей в мою сторону, причем еще больше, чем „до“. То есть я не хотела бы больше об этом говорить. Люди не сочувствуют и их это раздражает», — призналась звезда «Улиц разбитых фонарей».

Однако в новом выпуске «Секрета на миллион» Анастасия Мельникова решила поставить точку в слухах о своем здоровье. Артистка раскрыла: сейчас она чувствует себя хорошо, но старые травмы ног дают о себе знать.

«Серьезная травма была получена на съемочной площадке. Во время репетиции училась кататься на роликах. <…> Я скрестилась, разорвала связки…» — рассказала актриса.

На этом происшествия на работе для артистки не закончились. Однажды во время съемок Анастасия Мельникова неудачно прыгнула с тарзанки, и у нее сместились позвонки, из-за чего она вынуждена была носить корсет. Теперь же актриса уверяет, что старается больше не подвергать себя риску: «Стараюсь следить за здоровьем и борюсь, как любой другой нормальный человек». При этом свой диагноз знаменитость так и не раскрывает.

