«Она будет совсем другая»: Дарья Сагалова боится, что новая Света Букина не понравится зрителям

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова рассказала, что новый образ ее героини Светы Букиной может не понравиться зрителям. Напомним, что ситком возвращается на экраны, но с новым названием. Об этом сообщает kp.ru.

Актриса призналась, что легкомысленная блондинка Светка изменится в новом сезоне. Сагалова боится, что зрители не одобрят такие изменения.

«Это как раз мое опасение, что новая Светка может не понравиться зрителю. Она будет совсем другая, как бы ни старалась я сыграть ее прежней», – поделилась переживаниями звезда.

При этом актриса считает, что это «никому и не нужно», чтобы Света была той прежней. Тем более что звезда уверена, сейчас она бы вряд ли смогла сыграть наивную девушку. Но все равно волнуется о том, как отреагируют на изменения зрители.

Сагалова также высказалась о других персонажах популярного ситкома. Ей жаль, что в продолжении не будет соседей семьи Букиных – Лены и Толика. По ее мнению, второстепенные герои прибавляли сериалу особую атмосферу.

Напомним, что о возвращении «Счастливы вместе» стало известно в начале июля. Но в этот раз он выйдет под новым названием в честь неугомонной семейки «Букины». Роли будут исполнять любимые актеры – Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее актриса Дарья Сагалова рассказала об отношениях с экранной матерью Натальей Бочкаревой. Блондинка прокомментировала слухи о том, что они постоянно ссорились на съемочной площадке.