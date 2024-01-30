«Она бьет в спину сильно»: гость интервью Собчак назвал ее хитрой и эгоистичной журналисткой

Блогер Эдвард Бил назвал журналистку Ксению Собчак хитрой и сравнил ее со змеей. По его словам, она является эгоистичным интервьюером, который манипулирует своими гостями.

На беседу с телеведущей Эдвард согласился в 2020 году. Но сейчас он бы ни за что не пошел на это. Бил признался, что Ксения идет напролом к своей цели и ей все равно на чувства других. По словам блогера, сначала она «втирается» в доверие, располагает к себе, а потом, когда ты этого не ожидаешь, бьет по больному месту.

«Как змея залезает, пытается расположить к себе человека всяческими путями. Профессионально это делает. И в какой-то самый расслабленный момент она бьет в спину сильно», - поделился блогер в беседе с Амираном Сардаровым на YouTube-канале «Дневник хача».

Напомним, что о нечестных способах получения информации Собчак до этого заявляли и другие ее герои. Например, Карина Нигай говорила о том, что понятия не имела, какие вопросы будут на интервью. А рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ) обвинял Ксению во всех своих проблемах. К слову, после второй беседы с телеведущей ему запретили выезд в ОАЭ, и он снова связал это с ней.

Ранее Ксения Собчак заявила, что режиссер Никита Михалков показал Владимиру Путину видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)