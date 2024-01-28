«Донес»: Ксения Собчак назвала актера, который показал Путину видео с «голой» вечеринки

Собчак заявила, что режиссер Михалков показал Путину видео с «голой» вечеринки. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам журналистки, ей удалось установить человека, который первым показал видео с так называемой «голой» вечеринки Владимиру Путину. Им оказался режиссер Никита Михалков.

«Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — рассказала она.

Собчак добавила, что Путин прислушивается к мнению Михалкова — именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция.

«Путин его уважает, любит. И Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво», — объяснила журналистка.

При этом Собчак подчеркнула, что не отказывается от извинений, которые она принесла после участия в вечеринке.

Ранее мы писали о том, что Владимир Соловьев попросил не ходить на интервью к Ксении Собчак.