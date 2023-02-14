«Как покрестим»: Ольга Орлова готовится показать новорожденную дочь

Недавно мы писали о том, что Ольгу Орлову с дочкой выписали из роддома.

Несмотря на слухи о суррогатном материнстве, к которому якобы прибегала певица, на самом деле рожала она сама. Для неё и её нового супруга Валерия, маленькая Аня стала настоящим подарком к годовщине свадьбы.

Последнее время вокруг все только и обсуждают «деликатное положение» Орловой и непубличность её спутника, поэтому у поклонников появились опасения, что исполнительница не станет показывать своего ребенка.

Ольга, однако, все тревоги своих подписчиков поспешила развеять.

«Сама очень хочу, потому что смайлики на лице не люблю. Как покрестим, обязательно познакомимся», - написала певица в своём микроблоге.