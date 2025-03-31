«Она абсолютно не злой человек»: Ольга Зарубина ответила на призыв выгнать Леру Кудрявцеву из «Суперстара!»

Певица Ольга Зарубина отреагировала на требование выгнать Леру Кудрявцеву из шоу «Суперстар!» из-за ее скандального поведения. В беседе с Ura.ru исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» выступила против ухода телеведущей с проекта и назвала ее «абсолютно не злым человеком».

Финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. Зрители проекта уверены, что поведение знаменитости, которая прилюдно высказала личные претензии артистке и лишила ее победы, недопустимо. Многие даже потребовали «убрать» Леру Кудрявцеву из состава жюри «Суперстара!».

Ольга Зарубина выступила против мнения большинства зрителей и заступилась за телеведущую. Певица считает необоснованной критику в адрес Леры Кудрявцевой, которая, по ее мнению, доброжелательно ко всем относится.

«Я против того, чтобы Кудрявцеву выгоняли. Лера мне очень нравится. Она абсолютно не злой человек, ко всем очень лояльная. Ее очень часто „забивает“ наша публика по непонятной мне причине. Лера на самом деле такая жизнерадостная, позитивная! В ней нет темной вибрации, низкочастотной. Она со всеми разговаривает доброжелательно, уважает людей, держится дистанционно», — заявила Ольга Зарубина.

Победительница третьего сезона «Суперстара!» отметила, что Лера Кудрявцева даже вносит определенный колорит в шоу, и его становится интереснее смотреть. Что касается конфликта телеведущей с Азизой, то Ольга Зарубина уверена: «они скоро помирятся».

Ранее сообщалось о том, что певица Наташа Королева попыталась отшутиться после скандала в шоу «Суперстар!».