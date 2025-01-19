«Он зовет замуж»: Дана Борисова рассказала, почему отказала богатому избраннику

Экс-телеведущая Дана Борисова заявила, что получила предложение руки и сердца от богатого поклонника, но не торопится выходить замуж.

«Он зовет замуж, но я отказываю. <…> Я сейчас наслаждаюсь тем, что есть, и пока не готова очень близко подпускать этого мужчину к себе. Назвать это любовью я не могу, просто симпатия», —сообщила Борисова «Общественной службе новостей».

При этом Дана подчеркнула, что ее избранник симпатичный, статный и обеспеченный. Как отметила знаменитость, мужчина полностью соответствует ее типажу, поэтому она себя чувствует «раскрепощенной и не переживающей ни о чем».

Дана также пояснила, что рада принимать подарки от богатых мужчин и дарить им в ответ свое внимание.

«Это идеальные отношения. Кто-то обвинит меня в меркантильности. Да, я меркантильная и большого греха в этом не вижу», — призналась телеведущая.

Напомним, Дана Борисова рассказывала, что познакомилась с новым возлюбленным перед вылетом на съемки в Колумбию. Мужчина на три года младше и живет в Лондоне, но периодически прилетает в Москву.

Ранее Дана Борисова откровенно рассказала о непростых отношениях с 17-летней дочерью. По ее словам, в переходном возрасте Полина часто манипулировала ей и угрожала покончить с собой.