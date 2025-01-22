«Он знает, на что я способна»: альпинист отказался идти с Викторией Боней на Эверест

Блогер Виктория Боня сообщила, что альпинист Тенджи Шерпа, с которым она ходила в поход на свой первый восьмитысячник, отказался подниматься с ней на Эверест. По словам знаменитости, она расплакалась, узнав о решении специалиста.

«Он знает, на что я способна, мы с ним спим в одной палатке», - разоткровенничалась 45-летняя Виктория.

При этом она решила не отказываться от своей мечты, и уже в апреле отправится в поход с не менее опытным гидом.

«Мингма Дэвид Шерпа – человек-легенда, у которого очень много рекордов Гиннесса. Помимо Эвереста, он был на горе "К2" целых шесть раз. Эта гора еще называется "Гора убийца" и туда, скорее всего, мы поедем с ним вместе», — поделилась хорошей новостью в своем блоге Боня.

Ранее Виктория Боня призналась, что испытала сильный стресс во время восхождения на гору Манаслу, так как испугалась за свою жизнь.