«Он жив и объявится»: Катя Лель третий месяц ничего не знает о местонахождении бывшего мужа

Певица Катя Лель высказалась о пропаже бывшего мужа в Ницце. Интуиция подсказывает артистке, что он жив и объявится.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Третий месяц артистка ничего не знает о местонахождении Игоря Кузнецова. На обвинения в том, будто информация о пропаже является ложной, певица сказала: «У нас все привыкли создавать фейки, поэтому на любую правдивую информацию говорят, что фейк. Интуиция подсказывает, что он жив, он объявится. Он проходит какой-то очень большой урок своей души. И я надеюсь, что он его пройдет».

Она вспомнила: во время совместной жизни не было, чтобы муж исчезал на несколько месяцев. Такое длительное отсутствие случилось первый раз. Первыми об исчезновении Кузнецова Лель рассказали друзья – они забили тревогу.

«Друзья его сказали. Его мама даже не знала сначала. Друзья сказали, что три дня не отвечает на телефон. Конечно, шок», - сказала артистка.

Ранее она сообщила, что во Францию ездили родственники Кузнецова. Однако никаких новостей семья не получила и уехала обратно.