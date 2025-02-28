«Он женат»: знакомые рассказали о состоятельном ухажере Муцениеце и ее пиар-романе с Дрангой

Знакомые актрисы Агаты Муцениеце рассказали, что она скрывает женатого ухажера. А роман с музыкантом Петром Дрангой якобы фейк. Об этом сообщает Kp.ru.

Сейчас звезда сериала «Закрытая школа» выходит в свет с 40-летним аккордеонистом и не скрывает своих чувств. Они обнимаются и даже целуются на публике. Но в кинотусовке их роман считают пиаром. Ходят слухи, что у Петра есть своя личная жизнь, а Агата на самом деле скрывает настоящего возлюбленного. И на это есть причины.

Знакомые актрисы в беседе с журналистами заявили, что избранником Муцениеце является крупный бизнесмен. Он подарил ей машину за 10 млн рублей, за рулем которой личный водитель. Также у звезды появилась сумка от люксового бренда за три миллиона рублей.

«Он женат», – так объяснили причину тайных отношений знакомые Агаты.

По их словам, роман начался два года назад.

«Они познакомились в гостях у общей подруги. Мужчина уходил от Агаты, потом снова вернулся. Но он по-прежнему несвободен, поэтому Агата и прячет его, изображая страсть с Дрангой», – добавили они.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Муцениеце рассказал о ссорах с нынешней женой Зепюр Брутян.