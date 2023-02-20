«Он женат»: вдова Джигарханяна Цымбалюк-Романовская рассказала о переменах в личной жизни

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что сейчас не одинока. В интервью kp.ru пианистка рассказала правду о своей личной жизни.

Девушка призналась, что сейчас у нее очень насыщенная и интересная жизнь, о которой она больше не хочет рассказывать на телевидении. Недавно она записала дуэт с певцом Дмитрием Нестеровым и спровоцировала слухи о романе.

«Почему-то если нет в телевизоре, то думают, что умер человек (улыбается). У меня все хорошо, просто больше не хожу на ток-шоу, попробовала, и мне это не понравилось. С Димой Нестеровым познакомились, когда ездили на фестиваль «Амурская осень» несколько лет назад. У меня были концерты эстрадные, выступала как артист эстрады. А сейчас больше акцент на классику. А у Димочки участвую – играю на рояле», – поделилась Виталина.

Знаменитость отметила, что у них с Дмитрием нет романтических отношений.

«Он женат, во-первых. Во-вторых, я с женатыми мужчинами не встречаюсь», – заявила звезда.

Цымбалюк-Романовская призналась, что у нее есть молодой человек, но она пока не спешит замуж.

«Я не хочу пока замуж. Я была замужем, и мне кажется достаточно. Хочу сама управлять своей жизнью. И ни от кого не завесить», – объяснила девушка.

Пианистка рассказала, что избранник не старше нее. Он не коллега, но отношения с ним очень искренние. В будущем Виталина очень хочет стать матерью.

«У меня никакого плохого диагноза нет на этот счет. Еще моя жизнь не закончилась, я так думаю. Сейчас все так плотнее, насыщеннее, что нет, жизнь не закончилось (смеется). И ребенок будет, и еще что-то будет в жизни, обязательно!» – поделилась Виталина.

Ранее мы писали о том, как новый партнер вдовы Джигарханяна высказался об их отношениях.