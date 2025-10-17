«Он же мог меня наказать дома»: Подольская поссорилась с Пресняковым на шоу «Голос. Дети»

Подольская едва не поссорилась с Пресняковым из-за выбора на шоу «Голос. Дети». Об этом стало известно после выхода очередного выпуска шоу.

Во всю проходят слепые прослушивания нового сезона шоу «Голос. Дети». Среди членов жюри Дима Билан, Аида Гарифуллина, а также дуэт Владимира Преснякова и Натальи Подольской, которые занимают одно двойное кресло и принимают совместные решения.

Во время исполнения песни 12-летним мальчиком, между супругами случилась перепалка. Дело в том, что Подольская нажала кнопку, не посоветовавшись с мужем.

«То, что сейчас сказал Володя, он же мог меня и наказать дома. Но ты должен пойти к нам в команду!» — начала объяснять конкурсанту певица.

Пресняков в шутку сказал, что просто так не оставит выбор жены.

«Накажу!» — посмеялся он.

После этого в спор с ними вступили остальные члены жюри, которые тоже развернулись к мальчику.

