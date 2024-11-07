«Он ждет меня, я припозднилась»: вдова Джигарханяна заговорила о смерти
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Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова скучает по актеру. Об этом она рассказала в эфире программы «МАЛАХОВ».
Вдова скончавшегося в 2020 году актера и режиссера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о последних днях жизни народного артиста СССР.
По словам Власовой, накануне смерти актер разочаровался в себе.
«В последнее время мало говорил, но одну страшную фразу произнес: „Я проиграл свою жизнь“. Проиграл, но в чем? Столько ролей сыграл, сколько образов…» — вспоминает она.
Женщина признается, что часто ходит на могилу супруга, иногда ей кажется, будто актер зовет ее к себе.
«Думаю, он там ждет меня, будто я припозднилась. Такое чувство, что мне тут уже и делать нечего», — рассказала она.
Ранее мы писали о том, что сын актера Армена Джигарханяна в день выборов в США стал жертвой мошенников.