«Он ждет меня, я припозднилась»: вдова Джигарханяна заговорила о смерти

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова скучает по актеру. Об этом она рассказала в эфире программы «МАЛАХОВ».

Вдова скончавшегося в 2020 году актера и режиссера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о последних днях жизни народного артиста СССР.

По словам Власовой, накануне смерти актер разочаровался в себе.

«В последнее время мало говорил, но одну страшную фразу произнес: „Я проиграл свою жизнь“. Проиграл, но в чем? Столько ролей сыграл, сколько образов…» — вспоминает она.

Женщина признается, что часто ходит на могилу супруга, иногда ей кажется, будто актер зовет ее к себе.

«Думаю, он там ждет меня, будто я припозднилась. Такое чувство, что мне тут уже и делать нечего», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что сын актера Армена Джигарханяна в день выборов в США стал жертвой мошенников.