«Он здесь никогда не жил»: в Петербурге табличку в честь Павла Дурова повесили не на том доме

На доме в Санкт-Петербурге установили табличку в честь создателя Telegram Павла Дурова. Доска появилась по адресу Камышовая 28, однако бизнесмен там никогда не жил.

Об этом узнал Kp.ru.

На табличке содержится надпись: «Здесь 10 октября 1984 г. родился Павел Валерьевич Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram, Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней, арестованный французским правительством за свои убеждения и продвижение технологий в массы».

Кто установил доску, неизвестно. Жильцы не рады появлению таблички: полагают, что это проделки хулиганов.

Собеседник издания рассказал: «Он здесь никогда не жил. Мне внук сказал, что какой-то умник опубликовал в интернете, что по нашему адресу родился этот ваш миллиардер».

В Интернете, действительно, указан этот адрес Дурова, однако бизнесмен родился в паре кварталов от Камышовой 28. По настоящему месту жительства можно найти его отца: тот остался в квартире на восьмом этаже. Сообщалось, что Дуров не навещал родственника семь лет.