Большую часть времени лежит: Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным

Артист цирка Юрий Куклачев по-прежнему находится в больнице после того, как врачам удалось спасти его жизни. Сейчас звездный пациент лежит в реанимации, но ближе к выходным его планируют перевести в обычную палату, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, за Куклачевым круглые сутки наблюдают врачи. Большую часть времени госпитализированный арист цирка лежит, лишь изредка он приподнимается, чтобы поесть.

Несмотря на тяжелое состояние, Юрий уже думает о будущих спектаклях. Также звездный пациент хочет дать интервью после случившегося, однако врачи запрещают ему контактировать с посторонними.

Ранее о состоянии артиста высказался его сын. По словам Дмитрия, отец остается бодрым после операции. Куклачев даже хотел приехать на съемки шоу, однако пока речи об этом идти не может.