«Он задыхается»: сын Бари Алибасова перестал скрывать правду о состоянии отца

Продюсер музыкальной группы «НаНа» Бари Алибасов в последнее время ведет затворнический образ жизни. В 2019 году он попал в медучреждение из-за того, что выпил жидкость для прочистки труб. Этот случай сильно отразился на здоровье заслуженного артиста РФ. Сын 76-летнего Алибасова рассказал корреспондентам kp.ru, что отцу становится все хуже.

У продюсера начались серьезные проблемы с памятью и пищеводом.

«Сейчас самая ключевая проблема – это то, что отцу в горло не влезает ничего толще 4 миллиметров», – поделился наследник музыканта.

В начале июня у Бари Алибасова был день рождения. Тогда сын привез на праздник много японской говядины, однако попробовать вкусные стейки у артиста не получилось. Он не смог съесть даже кусочек.

По словам медиков, еда застревает в пищеводе Алибасова из-за ожогов, вызванных отравлением химикатами еще в 2019-ом. Эти ожоги обрастают небольшими наростами.

«Он пытается проглотить, но задыхается и выплевывает. Мы повезли его в больницу, чтобы узнать причину. Оказалось, что у него пищевод уменьшился из-за ожоговой части», – пояснил сын.

Он также добавил, что Бари Каримович категорически отказывается от лечения, поскольку о проблемах со здоровьем даже не задумывается. Он просто хочет жить в свое удовольствие.

Интересно, что сейчас продюсер увлекся созданием одежды. Алибасов придумывает идеи, воплощать которые ему помогает реабилитолог.

Ранее мы писали, что певец Прохор Шаляпин обвинил бывшую возлюбленную в скоропостижной смерти.