«Он задыхается»: сын Бари Алибасова перестал скрывать правду о состоянии отца
Сын Бари Алибасова признался, что с каждым днем отцу становится все хуже.
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Продюсер музыкальной группы «НаНа» Бари Алибасов в последнее время ведет затворнический образ жизни. В 2019 году он попал в медучреждение из-за того, что выпил жидкость для прочистки труб. Этот случай сильно отразился на здоровье заслуженного артиста РФ. Сын 76-летнего Алибасова рассказал корреспондентам kp.ru, что отцу становится все хуже.
У продюсера начались серьезные проблемы с памятью и пищеводом.
«Сейчас самая ключевая проблема – это то, что отцу в горло не влезает ничего толще 4 миллиметров», – поделился наследник музыканта.
В начале июня у Бари Алибасова был день рождения. Тогда сын привез на праздник много японской говядины, однако попробовать вкусные стейки у артиста не получилось. Он не смог съесть даже кусочек.
По словам медиков, еда застревает в пищеводе Алибасова из-за ожогов, вызванных отравлением химикатами еще в 2019-ом. Эти ожоги обрастают небольшими наростами.
«Он пытается проглотить, но задыхается и выплевывает. Мы повезли его в больницу, чтобы узнать причину. Оказалось, что у него пищевод уменьшился из-за ожоговой части», – пояснил сын.
Он также добавил, что Бари Каримович категорически отказывается от лечения, поскольку о проблемах со здоровьем даже не задумывается. Он просто хочет жить в свое удовольствие.
Интересно, что сейчас продюсер увлекся созданием одежды. Алибасов придумывает идеи, воплощать которые ему помогает реабилитолог.
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