«Он задыхается!»: отец Ираклия Пирцхалавы чуть не утонул на шоу «Последний герой»

Ираклий Пирцхалава бросил едва плавающего отца в воде на шоу «Последний герой», об этом сообщает StarHit.

Накануне состоится премьера нового сезона шоу «Последний герой». Уже в начале сезона между участниками произошел конфликт. Экстрасенс Фатима Хадуева заявила, что Ираклий Пирцхалава бросил пожилого отца в океане.

«Ты видел, отец задыхается? Какой "все в порядке"? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить», — накричала на певца экстрасенс.

Впрочем, Ираклий постарался успокоить женщину и заявил, что не хочет устраивать из ситуации скандал. Пирцхалава предполагал, что тот, кто первым окажется на берегу острова, получит приз. Поэтому он оставил отца позади и поплыл быстрее остальных участников.

«Я был замотивирован плыть быстро. Но, конечно, интересовался, что там происходит. Меня успокаивали, мол, "все нормально"», — объяснил исполнитель.

Хадуева заявила, что Пирцхалава был обязан позаботиться о пожилом отце в любом случае.

«Да, может, он и плавает хорошо, но, по крайней мере, присматривать за ним, как он дышит, это сыновий долг. Может быть, у них по-другому, может быть, у них каждый сам за себя…» — прокомментировала ситуацию она.

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