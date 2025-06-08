«Он выступал перед моими родителями»: невеста Лепса решила унизить Киркорова после конфликта на шоу

Невеста 61-летнего певца Григория Лепса, поскандалившая с Филиппом Киркоровым на съемках шоу «Мастер игры», решила продолжить конфликт в соцсети. 19-летняя Аврора Киба не смогла отпустить ситуацию и заявила в личном блоге, что никогда не воспринимала представителей шоу-бизнеса, как каких-то особенных людей, так как они часто выступали за деньги перед ее родителями.

Как призналась Киба после выхода в свет в качестве невесты Лепса ее жизнь изменилась, а охваты в соцсети стали больше, чем у блогеров миллионников. Девушка также с радостью отметила, что ее стали узнавать на улицах и даже просить сфотографироваться вместе.

«Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность, или моя мама «продала меня, старому деду», как многие выражаются», - возмутилась Аврора.

Она заверила, что звезд шоу-бизнеса с детства регулярно видела на праздниках у родителей и их друзей, поэтому воспринимает их как обычных людей, просто талантливых.

«Никого из этих людей я уж точно не буду называть королем. Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями. Вы скажете, что я принижаю людей из шоу-бизнеса за их работу? Совсем нет. Когда человек мне говорит, что я не личность, даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… все честно», - разоткровенничалась молодая невеста Лепса.

При этом Киба отметила, что хорошо относится к Николаю Баскову и Александру Ревве, которые на семейных праздниках объявляли ее танцевальные подарки родителям.

«Спасибо вам за это! И я всех безумно уважаю за ваш труд, вы делаете жизни людей всей нашей великой державы ярче», - заключила Аврора.

Ранее Киркоров в рамках шоу «Мастер игры» вызвал 19-летнюю Кибу на разговор, однако общение не заладилось. Филипп внезапно заявил, что девушка не существует для него как личность. «А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то», — обратился к Авроре певец.