«А ты кто?»: Филипп Киркоров поругался с 19-летней невестой Григория Лепса

Между певцом Филиппом Киркоровым и 19-летней Авророй, невестой Григория Лепса, произошел конфликт на шоу «Мастер игры». Исполнитель набросился на девушку, но та не дала себя в обиду, передает StarHit.

В рамках игры Киркоров вызвал Кибу на разговор. Однако общение между звездой эстрады и невестой Лепса не заладилось. Филлип заявил, что девушка не существует для него отдельно от жениха — как личность.

«Тут спортсмены, актеры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то», — обратился к Авроре певец.

Однако Киба быстро нашла, что ответить артисту. Она отметила, что Лепс четыре раза просил ее руки. Кроме того, Аврора заявила, что получила достойное образование.

«Я — та, которой Лепс 4 раза делал предложение... Я девочка из обеспеченной семьи, у меня все в порядке. Закончила и получила два средних образования в Москве: и международное, и русское. И сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира и дизайна», — ответила Аврора.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров перестал выходить на связь. До этого стало известно о госпитализации артиста.