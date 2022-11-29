«Он выгодно пристроил жену»: раскрыта неожиданная правда о скандале в семье Дмитрия и Полины Дибровых

Певица Наталья Штурм высказалась о скандале в семье Дмитрия и Полины Дибровых. В беседе с Teleprogramma.pro артистка заявила, что телеведущий «выгодно продал» жену, и встала на защиту модели, изменившей ему с другом семьи.

По мнению певицы, Дмитрий Дибров и предполагаемый любовник его супруги Роман Товстик заключили сделку, поскольку шоумену нужно было «продать подпорченный товар». Теперь же, как отметила Наталья Штурм, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» сможет найти новую избранницу вместо неверной жены.

«Допустим, изменил партнер. Ты шоу-бизнесмен, коммерсант. Учитывая все сплетни и факты — порченый товар нужно ликвидировать. Есть покупатель и есть продавец. Если Дмитрий выгодно пристроит бывшую жену, то обновит товар на более свежий и получит еще и калым», — заявила артистка.

Наталья Штурм не скрывает, что не осуждает 36-летнюю Полину Диброву за связь с другим мужчиной. Собеседница издания подчеркнула: модель и без того долго продержалась в браке с супругом старшее нее на 30 лет, и их развод закономерен. «Кстати, Полина у меня не вызывает негатива. Она достойно отстояла 15-летнюю вахту. Постарела на этом поприще, ну а как иначе. Вангую, что дальше ей не будет лучше, увы», — отметила Наталья Штурм.

По слухам, скандал с разводом пошел Дмитрию Диброву на пользу – его популярность взлетела, а гонорары скоро вырастут на 2 млн рублей. Наталья Штурм уверена: громкая история с изменой является запланированным бизнес-проектом, в котором участвуют все стороны.

«У бизнесменов на первом месте — бизнес. Я чувствую тут тайну похлеще, чем немоногамия героев. История Дибровых — Товстик — это про деньги», — уверена певица.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой женой из-за ее измены. Как оказалось, предполагаемый любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, однако 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

